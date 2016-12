Tegenover drie jaar geleden zijn er nu drie procent minder handelszaken in Antwerpen. Dat blijkt uit de nieuwe winkelbarometer. De Scheldestad houdt zo relatief goed stand tegenover het toenemende on-line shoppen. Sommige winkelstraten in de stad herleven zelfs, omdat ze meer aan de buurt appeleren. Zoals de Offerandestraat in Antwerpen-Noord en de Abijstraat op het Kiel.