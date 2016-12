1000 uitzonderingen voor lage-emissiezone

Iets meer dan 1000 mensen mogen ondanks hun vervuilende wagen toch in de Lage Emissiezone rondrijden.



Vanaf 1 februari is het zover, dan mag u met een te vervuilende auto de stad niet meer in. Of toch niet in de Lage Emissiezones. De afgebakende gebieden bevinden zich binnen de Singel en op Linkeroever. Voertuigen die te schadelijke stoffen uitstoten zijn daar niet welkom. Ondertussen kwamen er zo'n vijftienhonderd aanvragen binnen om toch in de Lage Emissiezones te mogen rijden. Daarvan werden er iets meer dan duizend goedgekeurd. Dat gaat vooral over wagens van mensen met een beperking of chauffeurs waarvan de wagen nog net de norm haalt. Geen paniek voor wie op 1 februari nog niet in orde is. U riskeert niet meteen een boete. Iedereen krijgt een maand tijd om zich aan de nieuwe regel aan te passen