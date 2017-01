2 miljoen schadevergoeding voor Umicore

Zaterdagavond, iets voor 20 uur, was een 28-jarige man uit Merksem in de Van Nevelestraat in Deurne aan het laden en lossen. Toen hij terug bij zijn wagen kwam zag hij dat een onbekende man de bestuurdersdeur had geopend en de auto aan het doorzoeken was.De inbreker koos het hazenpad, achtervolgd door het slachtoffer. Die kon de dief snel inhalen en overleveren aan een politiepatrouille van de mobiele eenheid, die zich even verderop in de Bisschoppenhoflaan bevond.Een interventiepatrouille bracht de 24-jarige verdachte uit Kruibeke naar het politiecomplex aan de Noorderlaan voor verder onderzoek.