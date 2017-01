200 nieuwe jobs bij een Antwerps bedrijf

IoT-dienstverlener ESAS gaat op zoek naar 200 nieuwe medewerkers om zijn groeiplannen te realiseren. Het bedrijf kende het afgelopen jaar een gezonde groei en verwacht ook de komende jaren nog heel wat groeimogelijkheden. Daarnaast kreeg ESAS groeikapitaal toegestopt van het Antwerpse investeringsagentschap Buysse & Partners. Er zijn vooral openstaande vacatures voor ingenieurs, technici en telecominstallateurs, die over het hele land actief zullen zijn.

ESAS sloot eind vorig jaar enkele grote nieuwe contracten af en voorziet dat de markt voor Internet of Things-dienstverlening de komende drie tot vijf jaar zal verdubbelen. “We willen met ESAS klaar zijn om volop in te spelen op deze groei. En daar is volk voor nodig”, zegt Hilde Boschmans, Chief HR Officer. "We zoeken dit jaar minstens 200 nieuwe werknemers. Een hele uitdaging, want we hebben vooral werkkrachten met een technische achtergrond nodig. Dat is bijna een knelpuntberoep geworden. Bovendien zijn nieuwe medewerkers niet meteen inzetbaar gezien de specificiteit van onze activiteiten. We moeten een aanzienlijke opleidingsperiode incalculeren."

Zowat tachtig procent van de nieuwe medewerkers zal zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel actief zijn. “Die nationale spreiding ligt aan de aard van onze activiteiten”, aldus Hilde Boschmans. “Een groot deel van onze medewerkers gaat op pad of werkt in naam van onze klanten, bedrijven die voornamelijk actief zijn in de telecom-, ICT- en energiesector. Ze zijn in heel België actief om de toestellen of de infrastructuur van onze klanten te installeren, te onderhouden of te vervangen.”

In de loop van het jaar plant ESAS ook jobevents en jobbeurzen om de juiste kandidaten aan te trekken. “Een goede kandidaat moet naast een goede technische achtergrond, ook de juiste attitude hebben”, zegt Hilde Boschmans. “Men moet een goed klantencontact kunnen onderhouden. Tijdens het werk komen onze medewerkers immers in contact met zowel consumenten als bedrijven die klant zijn bij onze klanten.”

De zoektocht naar de 200 nieuwe medewerkers is te danken aan de grote organische groei die ESAS noteert, vooral omdat het grote outsourcingcontracten kan binnenhalen. Daarnaast liet ESAS weten dat het ook nog verschillende overnames plant. Mogelijks gaat het bedrijf dus op zoek naar méér dan 200 mensen.

Meer informatie over de openstaande vacatures en de jobevents vind je op de website van ESAS http://www.esas.eu/nl/jobs.

Er werken nu al duizend medewerkers bij ESAS. Ze beheren toestellen die met het internet verbonden zijn, voornamelijk bij particulieren in de Benelux. Het bedrijf levert monitoring op afstand, technici voor interventies (field services), outsourcing en software. Dankzij de dienstverlening van ESAS verhogen de klanten hun eigen klantentevredenheid en klantentrouw. ESAS ondersteunt hen opdat ze de meest geautomatiseerde, geïntegreerde en performante klantendienst kunnen opzetten.