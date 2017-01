3 patiënten in Klina besmet met Norovirus

Er zijn nu ook drie patiënten besmet met het norovirus in het AZ Klina in Brasschaat, dat is bevestigd aan VTM nieuws. Alle besmette patiënten werden daar in één afdeling in quarantaine geplaatst.

Drie patiënten van het AZ Klina in Brasschaat zijn besmet met het Norovirus. Een erg besmettelijk virus is dat dat buikgriep veroorzaakt. Voor bejaarde mensen kan het erg gevaarlijk zijn. De drie gevallen in Brasschaat werden gisteren ontdekt. Alle drie de patiënten lagen op de afdeling inwendige ziekten. Het ziekenhuis zegt meteen maatregelen genomen te hebben en de situatie van nabij op te volgen. De besmette patiënten zijn in afzondering geplaatst

(Bron : VTM nieuws)