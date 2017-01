364 000 euro Vlaamse steun voor erfgoed in de Voorkempen

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED), waar ook gemeente & ocmw Zoersel deel van uitmaakt, krijgt een subsidie van maar liefst 364 000 euro om een intergemeentelijk onroerend erfgoedbeleid uit te stippelen.

De IOED Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem, Wommelgem, Kapellen, Ranst, Schilde en Zoersel), provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen.



Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst

De samenwerking heeft als doel het onroerend erfgoed in de streek te behouden, beschermen en beheren. Door te investeren in een gemeenschappelijke erfgoeddienst, kunnen de deelnemende gemeenten de beschikbare financiële middelen efficiënter inzetten, maar ook ervaring en expertise sneller uitwisselen.



Gezamenlijke projecten en subsidieaanvragen

De steun en erkenning van de Vlaamse Overheid is belangrijk, want voor een gemeente is het onderhoud en beheer van erfgoed een dure zaak. Ook de beschikbaarheid van personeel met de nodige expertise en ervaring in erfgoed is beperkt. Bovendien kunnen projecten makkelijker over de gemeentegrenzen heen opgestart en uitgevoerd worden en subsidies kunnen gezamenlijk aangevraagd worden.



De erfgoeddienst wordt een onderdeel van de werking van Regionaal Landschap de Voorkempen en krijgt haar thuisbasis in het Vrieselhof in Oelegem.