60 procent minder woninginbraken in Kalmthout

In Kalmthout is het aantal woninginbraken vorig jaar met 60 procent gedaald in vergelijking met 2015. Toen waren dat er nog een 100-tal.

In 2016 werd er nog maar 40 keer ingebroken bij mensen thuis. Opvallende cijfers toch wel zeggen bij de politiezone Grens. Al geven ze ook wel mee dat daar niet meteen een verklaring voor is. Het aantal misdrijven in de volledige politiezone grens is trouwens met 10 procent gedaald. Het gaat dan niet alleen om woninginbraken, maar ook om winkel- en fietsdiefstallen. Inbraken in auto's bleef wel gelijk.