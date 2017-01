Aanwerven van nieuwe cipiers moeilijker dan verwacht

Als u langs een drukke weg woont, dan heeft u meer risico op dementie. Dat zegt althans een studie die verschenen is in het wereldbefaamd medische tijdschrift The Lancet. Elf jaar lang bestudeerden Canadese wetenschappers bijna twee miljoen mensen. Bij iets meer dan 10 procent van de dementerenden die op 50 meter van een drukke verkeersader wonen, zou de luchtvervuiling iets met hun ziekte te maken hebben.