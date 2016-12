Afval- en kerstboomophaling in Antwerpen

25 december en 1 januari vallen dit jaar in het weekend, daarom wijzigt er niets aan de afvalophaling. Antwerpenaars kunnen altijd hun ophaalkalender nakijken om te weten wanneer ze hun afval moeten aanbieden. Vanaf 1 januari staan de ophaalkalenders voor 2017 online. Het bussen van de kalenders voor 2017 is volop aan de gang.

Tussen 1 en 31 januari mag u uw kerstboom aanbieden op dezelfde dag als de gewone huisvuilophaling. Op Linkeroever en Dam gaat men vanaf 2017 verplicht over op het systeem van sorteerstraatjes. Daar worden de kerstbomen opgehaald op woensdagen 4, 11, 18 en 25 januari 2017.

De containerparken zijn op zaterdagen 24 en 31 december geopend van 8 tot 12 uur. Verder volgen ze de gewone openingsuren.

Stedelijk contactcenter

Wie twijfelt, kan terecht bij het stedelijk contactcenter voor meer informatie, via het mailadres info@stad.antwerpen.be of op het telefoonnummer 03 22 11 333. Tijdens de eindejaarsperiode is het stedelijk contactcenter gesloten op zaterdag 24, zondag 25, maandag 26 en zaterdag 31 december en op zondag 1 en maandag 2 januari.