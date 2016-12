Airport Run voor onbepaalde tijd uitgesteld

De Airport Run, de loopwedstrijd in en rond de luchthaven van Deurne, gaat niet door. De loopwedstrijd zou op 1 januari plaatsvinden.



Maar een negatief advies van de politie zorgt ervoor dat het evenement voor onbepaalde tijd is afgelast. Reden is niet dat de lopers zich op het terrein van de luchthaven zouden begeven en dat veiligheidsproblemen zou opleveren, maar wel dat de politie op de eerste dag van het jaar simpelweg onderbemand is. De luchthaven hoopt daarom dat de Airport Run alsnog kan doorgaan in 2017, maar dan op een latere datum.