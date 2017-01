In eigen land is er gewoon gekorfbald. En daar lijken met nog zes wedstrijden te spelen nu al drie ploegen zeker van de kruisfinales. Het eerder genoemde Boeckenberg, de huidige leider Scaldis en nummer drie AKC. Voor de vierde plek lijken nog vier ploegen in aanmerking te komen. Kwik uit Merksem, de club die net naast de eindhalte van tram 3 speelt, is daar één van. Zij stonden gisteren dan ook voor een belangrijke match tegen AKC.