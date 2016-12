Alcoholverbod stationsbuurt verlengd met 1 jaar

De Antwerpse gemeenteraad keurde gisteren de verlenging van het alcoholverbod op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein goed. Het verbod blijft nodig om de leefbaarheid van de buurt te garanderen. Daarom verlengt het stadsbestuur de maatregel met 1 jaar.

Eind 2010 besliste het stadsbestuur om een alcoholverbod op de openbare weg op te leggen in een afgebakende zone op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. Het verbod was één van de maatregelen van het stadsbestuur om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Er was veel overlast door dronken personen op en rond de twee pleinen. Ze kochten alcohol in winkels in de buurt en maakten lawaai, vochten en lieten zwerfvuil achter. Bovendien vielen ze winkeliers, hun klanten en voorbijgangers lastig.

Het alcoholverbod heeft een positieve invloed op de buurt. Om de leefbaarheid echter structureel te garanderen en te vermijden dat de overlast door alcoholmisbruik terugkomt, verlengt het stadsbestuur het verbod met 1 jaar tot en met 31 december 2017.

Het stadsbestuur behoudt de huidige zone waar het verbod van kracht is:

Dambruggestraat: tussen Muizenstraat (inclusief) en Lange Beeldekensstraat (inclusief)

De Coninckplein

De Keyserlei: tussen Breydelstraat (exclusief) en Pelikaanstraat (inclusief)

Gemeentestraat: tussen Franklin Rooseveltplaats (exclusief) en Van Wesenbekestraat (inclusief)

Koningin Astridplein

Lange Beeldekensstraat: van De Coninckplein (inclusief) tot Dambruggestraat (inclusief)

Muizenstraat

Osystraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief)

Pelikaanstraat: tussen De Keyserlei (inclusief) en Lange Kievitstraat

Pijlstraat

Rotterdamstraat: van De Coninckplein (inclusief) tot Hollandstraat (exclusief)

Van Arteveldestraat

Van Maerlantstraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief)

Van Schoonhovenstraat

Van Stralenstraat

Van Wesenbekestraat

Copernicuslaan

Kievitplein

Lange Kievitstraat: tussen Pelikaanstraat en Copernicuslaan

Ploegstraat: tussen Pelikaanstraat en Ommeganckstraat (Giraffenplein)

Stoomstraat

Van Immerseelstraat

Van Spangenstraat

(bericht : Stad Antwerpen)