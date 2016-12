Aldi in Zwijndrecht brutaal overvallen

Het Aldi-filiaal op de Heidam in Zwijndrecht is vanochtend omstreeks half acht brutaal overvallen.



Twee personen wachtten de eerste winkelbediende op en bedreigden haar met een vuurwapen. Het duo kwam de winkel binnen en maakte de kluis leeg. De twee sloegen daarop op de vlucht met de auto van de medewerkster, die zo aangeslagen was door de feiten dat ze over gebracht moest worden naar het ziekenhuis. Hoe groot de buit is, is nog niet duidelijk. Het labo van de federale gerechtelijke politie was vanmorgen ter plaatse en voerde een sporenonderzoek uit.