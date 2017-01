Agentschap voor Natuur & Bos koopt 85ha bos in Wuustwezel

De recente aankoop van 85ha bosgrond tussen het voormalige kloosterdomein Franciscanessen in Gooreind en het Beersgat te Wuustwezel brengt de verwezenlijking van een veilige, groene, natuurlijke en recreatieve fietsverbinding tussen de twee dorpen een stap dichterbij.

In 2013 kreeg Kempens Landschap de vraag van het OCMW van Antwerpen om het beheer van bos- en landbouwgronden in eigendom van het Antwerpse OCMW verspreid over het grondgebied van de provincie Antwerpen over te nemen. Voor de gemeente Wuustwezel ging het in concreto over 85 ha bos en 58 ha landbouwgronden, gelegen tussen het voormalige kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen te Gooreind en de Poort naar het Platteland in het centrum van Wuustwezel.

In september 2016 kwamen Kempisch Landschap en het OCMW van Antwerpen overeen om ± 47ha landbouwgronden in erfpacht te geven aan de landschapsvereniging waarbij de overeenkomsten met de huidige pachters worden geactualiseerd.

Deze maand volgde dan een overeenkomst met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw voor de aankoop van 85 ha bosgrond.

“Voor deze aankoop van 85 ha bossen bestaan verschillende goede redenen”, aldus de minister. “We realiseren Europese natuurdoelen, beschermen en versterken de open ruimte tussen het centrum van Wuustwezel en het Groot Schietveld en we maken recreatieve initiatieven mogelijk tussen het voormalig kloosterdomein en de Poort naar het Platteland in het centrum van Wuustwezel.”

“Het gemeentebestuur van Wuustwezel droomt al jaren van een veilig en recreatief fietspad tussen Gooreind en het centrum van Wuustwezel”, vult burgemeester Dieter Wouters aan. “Vandaag de dag fietsen onze inwoners over de Bredabaan (N1), een zeer drukke gewestweg. Met de aankoop van deze bossen komt die droom nu, dankzij de goede samenwerking tussen minister Schauvliege, Kempisch landschap en onszelf, een pak dichterbij”.

“En verder kadert de aankoop ook in onze politiek om bossen, groen en natuur in onze gemeente maximaal toegankelijk te maken”, besluit de burgemeester. “Op deze manier hebben we in het verleden reeds 446 ha bos kunnen openstellen voor een breed publiek”.