Antwerp heeft drie gouden punten gepakt. The Great Old won vanmiddag met 0-1 op het veld van Cercle Brugge. De West-Vlamingen zijn daarmee definitief uitgeteld voor de titelstrijd. Antwerp daarentegen doet een schitterende zaak, want doordat Roeselare vrijdag slechts gelijk speelde in Lommel, wipt het over de West-Vlamingen.

Invaller Stephen Buyl, zelf ex-Cercle, scoorde de bevrijdende treffer.

Een verslag ziet u in Score.