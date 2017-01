Antwerp Giants en Telenet voeren gesprekken over sponsoring

Wordt Telenet de nieuwe hoofdsponsor bij basketbalclub Antwerp Giants? De club en de Telecomreus voeren alvast gesprekken om volgend seizoen samen in zee te gaan. Telenet is nu nog sponsor van landskampioen Oostende. Met het geld van Telenet is die club al jaren alleenheerser in België.



Zes jaar is Telenet nu al bij Oostende en in die periode werd de kustploeg vijf keer landskampioen en won het vier keer de beker. Als Telenet nu voor Antwerp Giants kiest, dan zou de toekomst van de Antwerpse basketbal-trots er dus wel eens heel mooi kunnen uitzien. Want de steun van Telenet zou financieel redelijk spectaculair zijn. Bij Telenet en bij de Giants wil niemand commentaar geven. De club zegt enkel dat ze nog met meerdere mogelijke sponsors gesprekken voeren.