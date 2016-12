Antwerp Giants wint met 85 - 74 van Gravelines Dunkerque

De Giants hebben hun 2de wedstrijd in de 2de fase van de FIBA Europe Cup met 85 - 74 gewonnen van het Franse Gravelines Dunkerque.

De Antwerp Giants kenden een moeilijke start (18-26 in eerste kwart), maar stelden nog voor rust orde op zaken (31 - 15 in tweede kwart) : 49 - 41. Na de pauze kwam de overwinning niet meer in het gedrang. In het klassement deelt Antwerp Giants de 2de plaats met Prievidza. Morgen verslag in het atv-nieuws.