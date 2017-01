Antwerp-speler op overschot op weg op weg naar mooie transfer

Er is een oplossing in de maak voor Jordan Remacle. Die werd de voorbije zomer nog met veel tromgeroffel binnengehaald bij Antwerp, maar na een dispuut met John Bico werd er bij Antwerp niet meer op hem gerekend. Ook onder nieuwe coach Wim De Decker kreeg Remacle geen kansen.

Wat er precies gebeurd is met Remacle, is onduidelijk. Maar er werd hem onder meer een gebrek aan collegialiteit verweten. Maar tijdens de wintermercado lijkt er dus toch een mooie oplossing voor hem uit de bus te komen, want eersteklasser Charleroi heeft interesse in de flankaanvaller.

Niet meer goed genoeg voor 1B, maar binnenkort dus mogelijk wel bij een club die voor Play-off 1 meestrijdt. Geen slechte stap voor Remacle.