Antwerp Urban Trail passeert door Havenhuis

Op zondag 12 maart proeft u tijdens de Antwerp Urban Trail opnieuw van een uniek parcours langs én door tal van markante Antwerpse gebouwen. Naast een passage door het gloednieuwe Havenhuis, zijn er nog wat leuke nieuwigheden.

De Antwerp Urban Trail is in 2017 aan zijn vijfde editie toe. Tijdens dit loopevenement leert u de stad op een aparte manier kennen dankzij een aantrekkelijk parcours. Start en finish liggen zoals de voorbije jaren in Park Spoor Noord. Nieuw op het parcours komend jaar is een passage door het het gloednieuwe Havenhuis. Dit iconische gebouw, ontworpen door de inmiddels overleden architecte Zaha Hadid, is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van het Havenbedrijf, fungeert als ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap en is een nieuwe landmark in de Antwerpse skyline.