Antwerp ziet schuldenberg slinken

Goed nieuws over het financiële plaatje van voetbalclub Antwerp. Want de nv heeft voor de eerste keer het boekjaar met winst afgesloten, net geen 2 miljoen euro. Ook de schulden zijn afgebouwd van 22 miljoen naar 12 miljoen euro.



Dat komt door de eerder al aangekondigde kapitaalsverhoging. De club zegt dat dit aantoont dat Antwerp goed op weg is om financieel gezond te zijn, maar dat er wel nog een lange weg te gaan is. En intussen begint Antwerp trouwens met taallessen voor haar spelers. Vandaag al stond les 1 op het programma. Bedoeling is uiteraard dat de anderstalige spelers het Nederlands beter onder de knie krijgen. Zowel de buitenlanders als de Franstalige Belgen mogen dus even terug naar de schoolbanken. Een 12-tal spelers is dat. Verstaan zij de Nederlandse taal beter, dan zal dat hun integratie versoepelen, redeneren ze bij Antwerp. En ook de samenwerking binnen de ploeg zal bevorderd worden.