Antwerpen wordt wakker onder sneeuwtapijt

Politici van links en rechts moeten stoppen met enkel over zichzelf bezig te zijn. En meer luisteren naar de Antwerpenaar. Dat is de boodschap van Wouter Van Besien, vanavond op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse groenen. Voor uitspraken over kartels met sp.a of zelfs PVDA is het nu veel te vroeg.