Antwerpenaars bezoeken kathedraal massaal

In 2017 bezochten maar liefst 37.000 inwoners uit de provincie Antwerpen de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal. Dat zijn er bijna zes keer meer dan in 2015 (6.600). Sinds 1 januari 2016 bezoeken inwoners uit de provincie Antwerpen de Kathedraal gratis, een geschenk dat in dank is aanvaard door de Antwerpenaars.



Gedeputeerde voor erfgoed Luk Lemmens (N-VA) is verheugd over het resultaat: “De provincie Antwerpen heeft vijftig jaar lang de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal met zorg gerestaureerd. Dankzij de geste van het kerkbestuur konden onze inwoners dit monument zelfs gratis komen herontdekken. We zijn blij dat onze inwoners zo massaal hun weg naar de Kathedraal hebben gevonden. We zijn trots op het resultaat van de restauratie en hopen dat ook de komende jaren heel wat van onze inwoners een bezoek brengen aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.”



Ook Christian Devos, directeur van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is tevreden: “Door de Kathedraal gratis toegankelijk te maken voor inwoners van de provincie wilden we alle Antwerpenaars bedanken voor hun bijdrage aan de restauratie van onze Kathedraal. We zijn blij dat zoveel mensen hier van gebruik maken. Het is voor het toerisme in ons land geen eenvoudig jaar geweest, maar dankzij de vele bezoekers uit onze provincie blijft de daling voor de Kathedraal heel beperkt.”

In 2016 bezochten in totaal 298.681 mensen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dat zijn er 14.000 (4,5%) minder dan in 2015 (312.243). Vooral wat betreft de buitenlandse bezoekers was er een scherpe daling na de gebeurtenissen van 22 maart 2016. De stijging van het aantal bezoekers uit de provincie Antwerpen compenseert deze daling bijna volledig (van 6.600 naar 37.000).