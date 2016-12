Antwerpse brandweer heeft nieuwe zonecommandant

Bert Brugghemans is de nieuwe zonecommandant brandweer Antwerpen.

Bert Brugghemans is vanochtend door burgemeester De Wever voorgesteld als nieuwe zonecommandant van de Antwerpse brandweer. Brugghemans is 35 en komt uit Ranst. Inmiddels is hij al tien jaar actief bij de brandweer van Antwerpen en kent hij het reilen en zeilen binnen het korps. Op tien januari neemt hij zijn nieuwe functie op. Ook de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem zullen voortaan door de Antwerpse brandweer worden bediend. De nieuwe zonecommandant wil in zijn actieplan vooral inzetten op snellere interventies bij wateroverlast, en ijvert ook voor meer diversiteit binnen het grootste korps van Vlaanderen.