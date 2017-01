Antwerpse regisseur grote doorbraak voorspeld

Regisseur Robin Pront is één van de 10 Europeanen die volgens het Amerikaanse vakblad Variety in de gaten gehouden moeten worden. Voor het derde jaar op rij voorspelt het toonaangevende filmblad welke filmtalenten in het komende jaar wel eens hun grote doorbraak zouden kunnen maken. Variety stelt zijn '10 Europeans to Watch' tijdens het komende Filmfestival van Berlijn (9-19 februari) voor aan pers en publiek.



Het Amerikaanse vakblad koos ervoor om Edegemnaar Robin Pront te nomineren omwille van het succes dat de regisseur boekte met zijn korte film Plan B en zijn speelfilmdebuut D'Ardennen. Die film gooide niet alleen hoge ogen op het filmfestival van Toronto, maar was ook de Belgische Oscar-kandidaat.



Drie jaar geleden breidde het toonaangevende Amerikaans vakblakd Variety zijn '10 to Watch' lijstjes uit met '10 Europeans to Watch' waarbij veelbelovende talenten uit verschillende disciplines gekozen worden. De lijst bevat zowel regisseurs, acteurs en actrices alsook producenten en scenaristen.



Robin Pront is daarbij de eerste Belg die genomineerd wordt in de reeks Europese talenten. Eerder werden verschillende Vlaamse regisseurs al in de schijnwerper geplaatst als Director to Watch – Michaël R. Roskam – of Euro Director to Watch, zoals Felix van Groeningen, Geoffrey Enthoven, Hans Van Nuffel en Pieter Van Hees.



Pronts speelfilmdebuut D'Ardennen kreeg erg lovende kritieken.