Antwerpse Twitteraar vertelt eerlijk: “Ik ben gestopt met jullie allemaal te volgen”

De 25-jarige Antwerpenaar Jenthe Blockx deed vanmorgen een opvallende bekentenis aan zijn 1700 volgers op Twitter en meer dan 600 volgers op Instagram. Hij vertelde heel eerlijk dat hij gestopt was met iedereen te volgen op beide kanalen. Tegelijk kaart hij treffend aan hoe (overmatig) gebruik van sociale media ons stress bezorgt.

Eerlijke getuigenis over stress op sociale media

In zijn blogpost '36 uur geleden heb ik iedereen ontvolgd op sociale media’ beschrijft Jenthe hoe het voor hem een gewoonte werd om doelloos naar zijn scherm te kijken. Daardoor verloor de Antwerpenaar niet alleen veel tijd, het bracht ook een pak stress met zich mee. “Ik was bang om iets te missen dat me zou inspireren. Die angst zorgde ervoor dat ik constant op Twitter en Instagram zat”, vertelt hij, “hoewel het merendeel van de berichten me eigenlijk niet interesseerde.”

“Heel wat mensen doen tegenwoordig een digital detox, en sluiten zich een tijdje af van het internet. Ik vind dat heel sterk, maar koos zelf voor een definitievere oplossing.” Daarom ging hij op zoek naar een aanpak die volgens hem een langdurig effect zou hebben.

Back to basics

De fervente Twitteraar begon iedereen op Twitter en Instagram te ontvolgen, met uitzondering van enkele profielen. “Ik zat op Twitter en Instagram om bij te leren en geïnspireerd te worden. Het aantal mensen dat ik volgde, groeide doorheen de jaren”, vertelt hij in zijn blog, “daarom ontvolg ik iedereen, behalve vrienden en mensen die me écht inspireren.” In totaal ontvolgde hij iets meer dan 2000 mensen.

Ontvolg me ook, alstublieft

Op het einde van zijn blog doet Jenthe een opvallende oproep. “Ik won heel wat tijd en hoop dat jij hetzelfde doet. Als de dingen waarover ik praat je niet interesseren, ontvolg me dan ook, alstublieft. Je zal zien dat het je goed zal doen. Ik won door deze aanpak niet alleen meer tijd om me te focussen op mijn werk, maar ook meer tijd om met mijn pasgeboren dochter bezig te zijn”, besluit Jenthe.