Appelbol als beloning voor sportievelingen

Veel mensen maken traditioneel goede voornemens bij het begin van het nieuwe jaar. Vaak gaat het dan om meer te sporten of kilo's te verliezen. Joggen is dan ook in trek. In Ekeren willen ze komende zondag helpen om die goede voornemens in de praktijk te zetten.

Zondag 8 januari is er opnieuw de Appelbollenloop in Park Hof de Bist. Je kan kiezen uit drie afstanden: 2, 6 of 11 kilometer. En de inspanning is niet voor niets, want na afloop krijgt u een appelbol.

Wie nog wil inschrijven, kan dat via de site van de stad. Deelname kost 4 euro.

Foto Sportantenne Ekeren