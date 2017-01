Het is vandaag Verloren Maandag en dat betekent in Antwerpen : Appelbollen en worstenbrood. De traditie bestaat al sinds de middeleeuwen.

Het was een korte nacht voor de bakkers. Vandaag is het immers een van de topdagen van het jaar, want dan staan de mensen aan te schuiven voor een worstenbrood of een appelbol. En met wat geluk wordt het je op het werk getrakteerd door de baas. Ook veel cafébazen halen deze lekkernij in huis voor hun vaste klanten.

