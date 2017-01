Beerschot Wilrijk pakt uit met nieuwjaarsreceptie

Beerschot Wilrijk wil het nieuwe jaar goed en feestelijk inzetten. De spelersgroep is momenteel op stage in Turkije. Op 14 januari beginnen ze opnieuw aan het tweede luik van de competitie met een wedstrijd op het Kiel tegen Dender.

Zes dagen later willen ze een feestje bouwen. Op 20 januari tussen 19 en 22 uur is er een grootste nieuwjaarsreceptie in de Hall of Fame en/of buiten aan de hoofdingang waar een groot scherm geplaatst zal worden.

Er volgt die avond een sportieve en financiële evaluatie van de voorbije drie seizoenen, gekoppeld aan een toekomstvisie.