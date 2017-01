Beerschot Wilrijk zet indrukwekkende reeks verder

Eén reeks lager zet Beerschot Wilrijk zijn winning streak ook in 2017 gewoon door. De Kielenaren noteren een 27 op 27, wellicht doet geen enkele ploeg beter in het nationale voetbal. Gisteren werd Dender geklopt met 1-0. Een mooie wedstrijd was het niet. De ratten haden ook duidelijk nog het zuur in de benen na een vermoeiende winterstage.