Berchem zoekt unieke pop-ups

Toerisme Wuustwezel verkocht in 2016 voor een totaal van € 88.070 aan cadeaubonnen. Dat is een nieuw record. Vooral in de eindejaarsperiode ging de cadeaubon vlot van de hand. Schepen voor toerisme Rit Luyckx: “Ik ben best fier op dit resultaat. De gemeentelijke cadeaubon zit al enkele jaren in de lift. Het vorige record bedroeg € 71.745 en dateerde van vorig jaar. Maar nu is dat record echt verpulverd. Ik ben dan ook blij dat we op deze manier de lokale economie een extra duwtje in de rug kunnen geven.” Toerisme Wuustwezel verkoopt deze cadeaubonnen sinds 2006. Je kan kiezen uit 3 versies (€ 5 - € 10 - € 20). De cadeaubonnen kan je besteden bij de handelaars uit Wuustwezel. Zij krijgen de tegenwaarde van de bon uitbetaald in het kantoor van Toerisme Wuustwezel.