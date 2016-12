De middernachtmis in Antwerpen is populairder dan ooit. Zowel in de Carolus Borromeuskerk, de Kathedraal en de Sint Andrieskerk waren er vorige nacht kerstvieringen. De populairste van allemaal blijft de middernachtmis van priester Rudy Borremans in het Sint Andrieskwartier. Wie niet om kwart na elf binnen was, had geen kerkstoeltje meer om op te zitten. De politie was discreet aanwezig en bewaakte tijdens de dienst de ingangen van de kerk.