Brand in Brecht

In Brecht brak gisteravond rond 9 uur brand uit in een woning in de Cambeenboslaan. De brand veroorzaakte een dichte, zwarte rookwolk. Het waren de bewoners zelf die de brand opmerkten wanneer ze thuis kwamen van een feestje.

De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur relatief snel doven. Oorzaak van de brand was een defect in de elektriciteitskast in de garage. Via een schacht had de rook zich over de hele woning verplaatst, met een dikke laag roet als gevolg. Ze is dan ook enkele dagen onbewoonbaar.