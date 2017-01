Brandweer Zone Antwerpen bereidt zich voor op hulpverlening bij grootschalige trauma-incidenten

Het volledige operationele kader van Brandweer Zone Antwerpen zal in 2017 een specifieke opleiding volgen rond optreden bij grootschalige trauma-incidenten. De blijvende terroristische dreiging vormt de grootste motivatie om deze opleidingen te organiseren.

De opleiding kadert in het initiatief van het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Ze concentreert zich op de eerste dringende zorg aan patiënten bij grootschalige trauma-incidenten in een vijandige, onveilige omgeving. De opleiding ‘Tactical Emergency Casualty Care’ (TECC) maakt gebruik van militaire medische expertise. Om zoveel mogelijk slachtoffers te redden richt de hulpverlener zich op de levensbedreigende verwondingen en pakt die aan met minimale handelingen. Vervolgens wordt het gewonde slachtoffer geëvacueerd naar een veilige omgeving.

Alle operationele brandweermannen en -vrouwen van Brandweer Zone Antwerpen moeten deze 3 uur durende opleiding volgen. Daarom organiseert de zone 63 opleidingssessies in samenwerking met de provinciale brandweerschool Campus Vesta. De opleidingen starten op 1 maart 2017.

“Het is erg belangrijk dat al onze veiligheids- en hulpdiensten zo goed mogelijk voorbereid zijn op grote incidenten”, benadrukt burgemeester Bart De Wever. “De voorbije maanden nam onze brandweer ook al deel aan verschillende grootschalige rampenoefeningen in Antwerpen.”

Inhoud van de opleidingen

In de TECC-opleiding leren de brandweerlieden onder andere volgende handelingen aan: het verbinden van (oorlogs)verwondingen, het gebruik van een tourniquet (soort knelverband rond arm of been), drukverbanden en thermische dekens, en het evacueren van slachtoffers met brancards.