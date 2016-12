Brasschaat betaalt boetes bermparkeren terug

Het gemeentebestuur van Brasschaat is volop bezig met het terugbetalen van boetes die werden uitgeschreven voor bermparkeren. Het gaat om 900 boetes, goed voor zo'n 40.000 euro.



Het gemeentebestuur had een verbod ingesteld op bermparkeren, om groene bermen te beschermen. Maar enkele inwoners trokken daartegen naar de rechtbank en haalden hun gelijk. De gemeente zal nu de uitgeschreven boetes in de komende weken terugbetalen. Wie een boete in de bus kreeg, kan nog tot 31 december bezwaar indienen.