Géén begrafenis voor de poppen van Van Campen

Het Kruitmagazijn in Lillo wordt de nieuwe thuis van de Poesjenellen van poppenschouwburg Van Campen.



In april van dit jaar speelden de Neus, den Bult, Liezeke, De Schele en andere poppen hun laatste stuk in de historische Sint Niklaaskapel. Tachtig jaar lang beleefden ze daar hun avonturen, tot het poppentheater de deuren voorgoed sloot. Maar nu krijgen de Poesjenellen dus een tweede leven. Samen met alle rekwisieten verhuizen ze naar het Kruitmagazijn in Lillo. Géén begrafenis dus voor de poppen van Van Campen.