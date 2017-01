Buurtbewoners Bouwhandelstraat willen Theatergarage kopen en omvormen tot buurtcentrum

Een aantal buurtbewoners van 'de Theatergarage' in de Bouwhandelstraat in Borgerhout zou graag het pand kopen en er een buurthuis van maken.

De Theatergarage in de Bouwhandelstraat staat te koop. De Polyvalente ruimte werd gebruikt door verschillende gezelschappen, waaronder ook Theater Tol. Een aantal buurtbewoners loopt met het plan rond om de Theatergarage te kopen met de buurt. Maar de vraagprijs is erg hoog, 658 000 euro voor de polyvalente ruimte en 3 appartementen met telkens 2 slaapkamers. De buurtbewoners hopen dus dat ze duizenden kandidaten vinden die elk een aandeel willen kopen. Als het plan lukt, is de bedoeling van er een buurtcentrum van te maken. Er werd alvast een Facebookgroep gemaakt 'Samen voor de Theatergarage'