Café De Zevende Hemel gesloten wegens overlast

Skibaan Zondal in Deurne is niet van plan om vanaf morgen de deuren te sluiten. Hoewel dat volgens de stad wel moet. Die wil de skipiste vervangen door een recreatief centrum, met een procedure-slag tussen beide partijen tot gevolg. Er werd geen vergelijk gevonden, waardoor u vandaag normaal voor de laatste keer kon gaan skiën in Deurne. Maar daar denken ze in Zondal dus anders over.