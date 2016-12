Celstraf met uitstel voor fraude bij rijexamen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twee vrouwen veroordeeld omdat ze fraude hadden gepleegd bij een theoretisch rijexamen.

De 32-jarige Mabel O. kreeg tien maanden cel met uitstel, de 27-jarige Sandra M. een opschorting. Mabel O. sprak Sandra M. op 29 maart 2015 in de kerk aan met de vraag of ze het theoretische rijexamen in haar plaats wilde afleggen. Ze had dringend een rijbewijs nodig om werk te vinden.

Sandra M. verklaarde dat Mabel O. een bekende en invloedrijke vrouw is binnen de Nigeriaanse gemeenschap, waardoor ze niet echt durfde te weigeren. Met de identiteitskaart van Mabel O. bood Sandra M. zich op 1 april 2015 in het examencentrum in Kontich aan, maar daar had men al snel door dat er iets niet pluis was. De politie werd erbij gehaald en Sandra M. ging door de knieën. Mabel O. ging pas op de zitting tot bekentenissen over, maar ze zei wel dat het voorstel van Sandra M. was gekomen. In een gelijkaardige zaak werden Cosmin-Florin S. en Cornel P. veroordeeld tot respectievelijk tien en zes maanden cel. Ze waren gebuisd voor hun theoretisch rijexamen en hadden daarom een vervalst document gekocht bij Valentin V. Daarin werd gesteld dat ze wél waren geslaagd en dat ze ook al praktijklessen hadden genomen. Ze wilden met het document een voorlopig rijbewijs aanvragen, maar de gemeentediensten zagen dat het om een vervalsing ging. Valentin V. kreeg tien maanden cel.