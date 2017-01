Child Focus trekt ten strijde tegen tienerpooiers

Child Focus start vanaf vandaag met een nieuwe website om het fenomeen van de tienerpooiers te belichten, en vooral te bestrijden.



Stoptienerpooiers.be, zo heet de site, wil tienerpooiers stoppen en voorkomen dat jongeren slachtoffer worden. De site richt zich op drie doelgroepen. Eerst en vooral op de jongeren zelf, verder op ouders en vertrouwenspersonen, en ook op leerkrachten en hulpverleners. Tegelijk start ook een affichecampagne die nadrukkelijk aanwezig zal zijn in onder andere nachtwinkels, discotheken en clubs.

In 2016 ontving Child Focus 37 meldingen die kaderden in de tienerpooier-problematiek. In 6 gevallen ging het om meisjes van veertien jaar of jonger.