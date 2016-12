Curatoren hebben ernstige twijfels over jaarrekeningen Corsan

De curatoren van het failliete Corsan stellen zich luidop vragen bij het waarheidsgetrouwe karakter van de jaarrekeningen van het filmhuis.

“We krijgen steevast vage en ontwijkende antwoorden”, klinkt het. Alle elf personeelsleden - van wie er meerdere langdurig ziek bleken - kregen intussen ook hun ontslagbrief. Na een maandenlange doodsstrijd legde de filmproducent vorige week de boeken neer. Bedrijven en zelfstandigen die de afgelopen jaren via het taxsheltersysteem tienduizenden tot miljoenen euro’s investeerden, dreigen hun geld te verliezen.

Voor films die niet af zijn of geen fiscale attesten krijgen, moet het belastingvoordeel worden teruggestort. De curatele is intussen aan het werk gegaan en heeft al verschillende gesprekken gevoerd met de bestuurders, Paul Breuls, zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt en zijn broer Johan Breuls. Ze stellen zich ernstige vragen. “Op de jaarrekeningen staat een zeer indrukwekkend immaterieel actief ingeschreven, maar als we de bestuurders vragen wat er achter de cijfers zit, krijgen we steevast het zeer vage antwoord dat het filmrechten zijn en dat het zeer ingewikkeld is om concreet aan te tonen om welke rechten het precies gaat en met welke documenten deze aangetoond kunnen worden”, zegt curator Nick Peeters.

De curatoren vernamen van de bestuurders ook dat dezelfde rechten in meerdere landen werden gebruikt. Rechten van dochtervennootschap Filmfinance XI zouden bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten en in Tsjechië zijn aangewend om belastingvoordelen te ontvangen. “Men slaagt er niet in om aan te tonen waar de rechten zitten. We hebben daarom zeer ernstige twijfels bij het waarheidsgetrouwe karakter van de jaarrekeningen.” De voorlaatst gepubliceerde jaarrekening van Corsan bevat alvast een oordeel van de commissaris ‘met voorbehoud’. De laatste jaarrekening bevat geen verslag van de commissaris, hoewel dat wettelijk verplicht zou zijn.

Intussen hebben de curatoren ook het personeel van Corsan ontslagen. Het gaat om elf personen. “Eén persoon was nog werkelijk actief. Een aantal van hen bleek langdurig ziek, gedemotiveerd door de hele toestand”, zegt Peeters nog. In de toekomst wil de curatele zeker ook kijken naar de rol van Wildkite. Die Britse firma, bestuurd door Paul Breuls en Marie-Louise Vanthilt, deed een miljoenenvordering naar Corsan en kon zo de homologatiestemming tijdens de WCO-bescherming beïnvloeden, maar de rechtbank vond de schuldvordering twijfelachtig. De homologatie van het plan werd afgekeurd. “In een volgende fase gaan we kijken naar verantwoordelijkheden en bekijken we ook Wildkite. Als curatoren zijn we verplicht te rapporteren aan het parket, maar dat is voor later”, zegt de curator nog. Tegen Corsan loopt een gerechtelijk onderzoek.