Verschillende thuiszorgorganisaties kampen al enkele jaren met een ernstig personeelstekort. Levanto en thuiszorg Vleminckveld riepen daarom de JATZ-opleiding in het leven om kortgeschoolde jongeren aan het werk te helpen in de zorgsector. In slechts zes weken worden de jongeren intensief klaargestoomd voor de thuiszorgsector. Door de grote interesse gaan er in 2017 twee extra edities door.