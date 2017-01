Kangoeroewonen is populair... u weet wel, zo'n zorgwoning binnen een bestaand huis waarin 1 of 2 hulpbehoevende mensen kunnen wonen. Deze nieuwe vorm van wonen werd fel gepromoot door de regering om de overbevolking in rusthuizen tegen te gaan. Do en Wim namen hun 94-jarige vader in huis omdat er ook voor hem geen plek was in serviceflats. Maar dat gaat niet altijd van een leien dakje.