Het huis van architect Renaat Braem in Deurne komt in handen van de stad Antwerpen. Tot nu toe werd het huis beheerd door de Vlaamse Gemeenschap maar die draagt het volledig over aan de stad. Die wil het waardevolle pand meer in de kijker gaan zetten als toeristische trekpleister. Het Braem huis geeft een unieke inkijk in het dagelijks leven van een van Antwerpens belangrijkste architecten.