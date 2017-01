Dief laat zich opsluiten in winkel

Een dief heeft zich gisteren laten opsluiten in een speelgoedwinkel op de Bredabaan in Merksem, hij had nadien heel wat moeite om buiten te geraken.

Gisteravond ging het alarm van een speelgoedwinkel aan de Bredabaan af. De verantwoordelijke ging ter plaatse en zag dat de deur van de winkel vernield was en open stond. Inspecteurs van de politie gingen binnen in de winkel kijken maar zagen geen verdachte meer. Aan de deur lag het wel vol met chocolademelk. Wellicht gebruikte de dader flessen chocolademelk om de deur te vernielen om een uitweg naar buiten te bekomen. Aan wat er op de camerabeelden te zien was, kon opgemaakt worden dat de inbreker zich in de vooravond had laten opsluiten. Het is nog niet duidelijk wat de buit precies is.