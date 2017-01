Dit is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land

Hart- en vaatziekten blijven de eerste doodsoorzaak in ons land. In het jaar 2014 stierven de meeste mensen in België aan hart- en vaatziekten: 28,6 pct. Op de tweede plaats staat kanker met 27,2 pct.

Waar vrouwen vaker doodgaan aan hart- en vaatziekten (30,6 pct), is bij mannen kanker de belangrijkste doodsoorzaak (30,6 pct). Kwaadaardige tumoren in het ademhalingsstelsel, voornamelijk in het strottenhoofd, longen, bronchiën en luchtpijp, behoren tot de meest voorkomende doodsoorzaken (6,5 pct), gevolgd door kwaadaardige tumoren in de dikke darm (2,7 pct), de borst (2,2 pct van het totaal, bijna uitsluitend bij vrouwen), de pancreas (1,6 pct) en de prostaat, maar ook kwaadaardige tumoren van de slokdarm, lever en maag (2,3 pct). Ziekten van het ademhalingsstelsel zijn de op twee na belangrijkste doodsoorzakengroep (9,7 pct).

Nog een aantal cijfers: het aantal griepdoden was in 2014 een pak lager dan de voorgaande jaren: 51 sterfgevallen, in vergelijking met de 107 in 2012 en 147 in 2013. Het aantal zelfdodingen bleef in 2014 onder de grens van de 2.000 sterfgevallen (1,8 pct van het totaal).