Dit is de duurste villa van de provincie Antwerpen

Op zoek naar een gezellig optrekje ? Dan is deze tijdloze villa misschien wel iets voor u. Vraagprijs 9 850 000 euro. Daarmee is het de duurste luxewoning in de provincie.

De gemiddelde vraagprijs voor een luxe eigendom in Antwerpen in 2016 was gemiddeld 1.471.813,00 euro. Brasschaat is de duurste Antwerpse gemeente met een gemiddelde vraagprijs van 1.863.824,00 euro. In de top 15 van gemeenten met hoogste vraagprijs in België, verschijnen maar liefst 7 gemeenten in de Provincie Antwerpen. Na Brasschaat zijn dat 's Gravenwezel, Schilde, Kapellen, Wilrijk en Antwerpen (2018 en 2000).

(Foto : Luxevastgoed.be)