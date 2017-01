In de haven is vanmiddag een tragisch arbeidsongeval gebeurd.

Bij tankopslagbedrijf Vopak ACS op de Scheldelaan is een 49-jarige arbeider om het leven gekomen. De man is van een opslagtank gevallen. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hoe het arbeidsongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nu onderzocht. Politie en parket kwamen ter plaatse.