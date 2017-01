Doel 4 stilgevallen

Kernreactor Doel 4 is vandaag onverwacht stilgevallen. Dat bevestigt een woordvoerster van uitbater Engie Electrabel. De precieze reden kon ze nog niet meegeven.

Na een stoomontsnapping in het niet-nucleaire gedeelte is de reactor van Doel 4 automatisch stilgevallen. Dat gebeurde volgens het FANC, de nucleaire waakhond, volledig volgens de veiligheidsprocedures. De woordvoerster verzekert dat er geen gevaar is. Wellicht wordt de reactor morgen weer opgestart. Doel 4 is niet een van de scheurtjesreactoren. Doel 3 is dat wel. Die viel vorig jaar in april stil door een softwareprobleem. Dat was toen al een tweede panne, nadat de installatie eind 2015 weer veilig was verklaard.