E19 in Loenhout volledig afgesloten

Op de E19 Antwerpen-Breda is vrijdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd even voorbij Loenhout. Drie vrachtwagens reden er in de richting van Nederland op elkaar in en uit een van de voertuigen lekt een nog onbekende vloeistof. De E19 wordt er volledig afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen.

Het verkeer moet de snelweg verlaten in Loenhout om er via een lokale calamiteitenroute in Meer weer op te rijden, net voor de Nederlandse grens. Daar wordt echter een grote drukte verwacht, dus over langere afstand kan je beter omrijden via de A12. Het verkeer dat vastzit achter het ongeval, zal door de politie worden ontzet.