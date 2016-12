Ekeren wil kerk meer in de kijker plaatsen

Het district Ekeren investeert fors in de verlichting van de Sint-Lambertuskerk. Dat is de kerk die je ziet bij het binnenrijden van Ekeren. Na de vernieuwing van het centrale Kristus-Koningplein wil het districtsbestuur ook het andere centrale herkenningspunt in de kijker plaatsen.

29 LED spots, 4 LEDlines sculpine en 13 toestellen type sculpdot zullen de onderkant van de kerk en de rand van het dak uitlichten. De uitlichting van het dak zelf gebeurt na de renovatie. Het district Ekeren maakt voor deze opdracht 120.157,69 euro vrij.